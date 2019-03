„Forum zegeviert, klap voor coalitie”

De regeringscoalitie verliest haar meerderheid in de Eerste Kamer. Nieuwkomer Forum voor Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, die ook de samenstelling van de senaat bepalen. De partij wordt meteen de op-een-na grootste.

Volgens een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS daalt het aantal zetels van de vier regeringspartijen van 38 naar 31. Zij zullen op zoek moeten naar steun van andere partijen. Forum voor Democratie komt vanuit het niets met 10 personen in de senaat met zijn 75 zetels.

Ook bij GroenLinks is het feest. De partij van Jesse Klaver stijgt van 4 naar 8 senatoren. Die zouden de coalitie op bepaalde terreinen aan een meerderheid kunnen helpen, net zoals de PvdA die wel van 8 naar 7 zetels daalde. Een samenwerking met GroenLinks of PvdA zou voor het kabinet net voldoende zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Bijna alle coalitiepartners moesten inleveren. De VVD ging er 1 zetel op achteruit, van 13 naar 12. CDA zakte 4 zetels en komt op 8. D66 verloor er 3 en staat op 7. Alleen de kleinste coalitiepartij ChristenUnie boekte winst, van 3 naar 4.

De opmars van Thierry Baudets Forum gaat overigens ook ten koste van de PVV van Geert Wilders. Zijn partij kreeg een derde minder zetels en moet het doen met 6 plekken. Grootste verliezer in de senaat is de SP, die 5 zetels achteruit gaat en op 4 komt. De andere nieuwkomer is DENK, die 1 zetel wist te bemachtigen.

Partij voor de Dieren en 50Plus mogen zich eveneens tot de winnaars rekenen. Zij hadden elk 2 zetels en ze krijgen er allebei 1 bij. De SGP halveerde daarentegen naar 1 zetel. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) bleef op 1 senator staan. Deze partij vertegenwoordigt de onafhankelijke provinciale partijen in de landelijke senaat.