Forum voor Democratie Overijssel betreurt overstap Statenlid

Het Overijsselse Statenlid Chilion Snoek van Forum voor Democratie stapt over naar Groep Otten. Forum voor Democratie Overijssel betreurt zijn vertrek, reageerde de partij vrijdag.

Snoek hekelt de lauwe reactie van het landelijk bestuur van Forum op berichten over antisemitisme binnen de partij. Eerder deze week kwam naar buiten dat leden van de jongerenafdeling van FVD bezorgd zijn over antisemitische en fascistische uitingen binnen app-groepen van de partij. „Daar had het landelijk bestuur meteen moeten ingrijpen en dit moeten afkeuren”, zegt Snoek. Hij was de nummer 3 van Forum in Overijssel. De partij heeft met zes zetels de op een na grootste fractie in Overijssel.

„Het is altijd te betreuren als iemand opstapt, maar we verliezen geen daadkrachtig fractielid”, reageerde fractievoorzitter Johan Almekinders. Dat Snoek zijn zetel meeneemt naar de Groep Otten noemt hij „niet sjiek, maar het is zijn recht als lid van Provinciale Staten”. Het vertrekt komt niet als een verrassing voor de fractievoorzitter. Het Statenlid zou twee weken eerder al hebben aangegeven mogelijk te vertrekken. „Over zijn sympathie voor Otten was hij eerder al helder”, zegt Almekinders.

Eerder maakten Statenleden uit Zuid-Holland en Zeeland de overstap naar de groep van Henk Otten. De mede-oprichter van Forum werd vorig jaar uit de partij gezet.