Forum ook in Drenthe buiten bestuur

Ook in Drenthe komt Forum voor Democratie (FVD) waarschijnlijk niet in het provinciebestuur. Informateur Roelie Goettsch adviseert een coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Grootste struikelblok voor een samenwerking met Forum voor Democratie is „het thema klimaat en energie”.

De PvdA werd in Drenthe de grootste partij, net voor Forum voor Democratie.

Het beoogde bestuur heeft 24 van de 41 zetels in het Drents parlement. De vijf partijen gaan nu onderhandelen over hun coalitieakkoord en over de verdeling van de posten. PvdA-leider Cees Bijl is formateur.

In Noord-Holland, Gelderland, Groningen, Utrecht en Friesland lijkt Forum voor Democratie ook buiten de coalitie te blijven.