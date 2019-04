Forum niet in beeld voor coalitie Utrecht

Forum voor Democratie is vooralsnog niet in beeld om in Utrecht in het provinciebestuur te komen. De partij van Thierry Baudet is in Utrecht de derde partij in de Provinciale Staten. In Gelderland praat Forum nog wel mee over de vorming van een nieuw bestuur.

GroenLinks is in Utrecht de grootste partij geworden. Kamerlid en oud-partijleider Bram van Ojik is er informateur. Hij heeft na de verkiezingen gesproken met de partijen. Op basis daarvan heeft hij besloten om voorlopig verder te praten met zes partijen: GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Zij hebben bij elkaar 34 van de 49 Statenzetels. Van Ojik wil uiterlijk volgende week vrijdag klaar zijn met zijn werk.

In Gelderland praat de informateur nu verder met acht partijen: VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Het gaat om „een verdere verdieping op samenwerking en inhoud”, aldus informateur Mark Boumans, de burgemeester van Doetinchem. Dit betekent dat PVV en SP voorlopig aan de zijlijn staan. De VVD is in Gelderland de grootste partij geworden, net voor Forum.