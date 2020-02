Forum neemt zetel in van afgesplitste Groep-Otten (GO) in senaat

Forum voor Democratie heeft in de Eerste Kamer een zetel teruggepakt van politieke concurrent GO, de Groep-Otten die zich van Forum afsplitste. Forum-politicus Otto Hermans neemt de plaats in van Dorien Rookmaker, die voor GO naar het Europees Parlement gaat. Zij neemt daar een zetel in die eigenlijk was bedoeld voor Forum.

Het opmerkelijke stuivertje wisselen komt door een conflict bij Forum. Drie politici die voor die partij in de Eerste Kamer zaten, kwamen vorig jaar in opstand en formeerden zich onder leiding van Henk Otten tot GO.

Iets eerder vorig jaar waren er Europese verkiezingen met, net als voor de senaat, forse winst voor Forum. Door het Britse vertrek uit de Europese Unie onlangs kreeg Forum zelfs een extra zetel in het Europees Parlement. Maar die is voor Rookmaker (ex-Forum, nu GO), omdat zij daar volgens de kieslijst recht op heeft.