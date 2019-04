Forum in beeld voor coalitie Friesland

Forum voor Democratie maakt in Friesland nog kans om in het provinciebestuur te komen. De partij praat daar de komende tijd mee over de vorming van een nieuwe coalitie.

Het Friese CDA-Kamerlid Harry van der Molen is informateur in zijn thuisprovincie. Hij maakte vrijdag bekend dat hij volgende week verder praat met de vijf grootste partijen in Friesland. Dat zijn CDA, Forum voor Democratie, PvdA, de Fryske Nasjonale Partij en VVD. Van der Molen werkt aan een uiteindelijke coalitie van vier partijen. Dat is genoeg om aan een meerderheid in de Provinciale Staten te komen.

Friesland werd de afgelopen vier jaar bestuurd door CDA, VVD, SP en de Fryske Nasjonale Partij.

Forum voor Democratie werd bij de Statenverkiezingen in drie provincies de grootste partij en in drie provincies de derde partij. Friesland is een van de zes provincies waar Forum de tweede partij werd. In Noord-Holland, waar Forum de meeste stemmen had gekregen, en in Utrecht is de partij voorlopig niet meer in beeld voor een coalitie. In Zuid-Holland zit de partij nog wel aan tafel.