Forum voor Democratie is de grootste partij geworden in Flevoland. De partij kreeg 17,7 procent van de stemmen en dat is goed voor 8 van de 41 Statenzetels, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

VVD, vier jaar geleden de grootste, werd tweede met zes zetels. De PVV zakt van zes naar vier zetels. Het CDA gaat van vijf naar vier. GroenLinks stijgt juist van twee naar vier zetels. DENK komt niet in de Staten van de jongste provincie van Nederland.