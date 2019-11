Forum Groningen opent met 24 uur feest

Het was een weg van een lange adem, maar vrijdag openen in Groningen officieel de deuren van het Forum Groningen, een megacultuurhuis middenin de stad. De bouw kostte ruim 100 miljoen euro en nam, mede door aardbevingsperikelen, ruim acht jaar in beslag. „Het meest scheve maar tegelijkertijd ook het meest veilige en aardbevingsbestendige gebouw van de stad”, omschrijft directeur Dirk Nijdam het markante gebouw achter de Grote Markt.

Het grotendeels vrij toegankelijke Forum biedt onder andere onderdak aan twee expositiezalen, museum Storyworld, de VVV, tientallen werk- en studieplekken en een bibliotheek. Op de tiende verdieping, en op een hoogte van 45 meter, bevindt zich het hoogste openbare dakterras van de stad.

Om de stad te belonen voor het lange wachten, is het Forum bij de opening vrijdag meteen 24 uur achtereen open, met ook een etmaal lang feest. Nijdam verwacht dat het Forum daarna zo’n 1,3 miljoen bezoekers per jaar trekt, al noemt hij dat een ‘zuinige schatting’.