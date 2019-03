Forum doet het goed rond Rotterdam

Forum voor Democratie doet het goed in de regio-Rotterdam. In Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werd de partij de grootste. De uitslag uit Rotterdam zelf is nog niet bekend.

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis stemde een op de vijf kiezers op de partij van Thierry Baudet. In Dordrecht haalde de partij 15,7 procent, dus ongeveer een op de zes stemmen.

Vier jaar geleden was de PVV de grootste in Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. In Maassluis was het CDA in 2015 de grootste partij.

Forum voor Democratie is ook in plaatsen als Uitgeest, Doesburg, Harlingen, Roosendaal, Texel, Den Helder, Steenbergen, Waddinxveen, Hoorn, Zeewolde en Zandvoort de grootste geworden.