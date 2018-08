Fort Oranje hoeft beheer nog niet te betalen

Eigenaar Cees Engel hoeft de rekeningen die de gemeente Zundert hem stuurde voor het beheer van zijn camping Fort Oranje vooralsnog niet te betalen. De rechter in Breda heeft dat vrijdag bevestigd in een uitspraak van een kort geding dat Engel had aangespannen over drie rekeningen van in totaal ruim 5,2 miljoen euro.

Zundert nam het beheer van Fort Oranje in Rijsbergen vorig jaar over om de camping te kunnen ontruimen, vanwege de erbarmelijke omstandigheden van de bewoners. Eigenaar Cees Engel meent dat de gemeente hem ten onrechte opzadelt met de buitensporige beheerkosten.

Omdat nog niet definitief is vastgesteld dat de gemeente het beheer terecht heeft overgenomen, zullen de rekeningen vooralsnog niet worden geïnd. Partijen wachten daarvoor nog op een uitspraak van de Raad van State.

Het hernieuwde verzoek van Engel om teruggave van de camping, wees de rechter vrijdag wel af.

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS6. De ontruiming begon eind juli vorig jaar. In totaal zijn ruim negenhonderd bewoners vertrokken.