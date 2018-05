Fort Oranje eist andere rechtbank

De eigenaren van de eerder dit jaar gesloten probleemcamping Fort Oranje in Rijsbergen eisen dat het beroep tegen de sluiting niet door de rechtbank in Breda wordt behandeld. Volgens hen is die rechtbank bevooroordeeld, omdat die een besloten bijeenkomst heeft georganiseerd met onder meer de Taskforce Brabant-Zeeland, die zich bezighoudt met ‘ondermijnende drugscriminaliteit’.

De werkwijze van de Taskforce is volgens raadsman Jeroen Pols omstreden, maar wordt die door de rechtelijke macht gelegitimeerd door de uitnodiging voor de bijeenkomst. De eigenaren spannen in Den Haag een kort geding aan, met de eis dat het beroep door de rechtbank in Utrecht wordt behandeld.

Het vervallen recreatiepark stond bekend om de schrijnende omstandigheden van de bewoners. De gemeente Zundert nam vorig jaar het beheer over om de camping te saneren. De ontruiming begon in juli, waarna in totaal ruim negenhonderd bewoners vertrokken.