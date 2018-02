Forse uitbreiding openbaar vervoer Amsterdam

Het oostelijk deel van Amsterdam krijgt een flinke uitbreiding van het openbaar vervoer. Dat heeft te maken met de verwachte groei van het aantal woningen op IJburg en Zeeburgereiland. In de komende twintig jaar worden daar 20.000 woningen bijgebouwd.

„Met de groei van 35.000 nieuwe bewoners en de bijbehorende bouwopgave is het noodzakelijk dat er nu maatregelen worden genomen”, zegt wethouder Pieter Litjens (verkeer). De bestaande tramlijn 26 van IJburg naar Amsterdam Centraal wordt verlengd en er gaan meer trams op rijden. Er komt een nieuwe tram- of buslijn die de eilanden verbindt met de stations Muiderpoort en Amstel, over een nieuw te bouwen Amsterdamsebrug. Ook komen er twee nieuwe busverbindingen richting de treinstations Bijlmer Arena en Weesp.

Volgens Litjens gaat het ov-project minimaal 330 miljoen euro kosten. De gemeente zet 175 miljoen opzij en kijkt voor het resterende bedrag naar het rijk en de vervoerregio (een samenwerking van vijftien gemeenten).

Behalve de maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, zal ook de bereikbaarheid per auto worden verbeterd. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van de IJburglaan en de Zuiderzeeweg, een verbeterde aansluiting met de A10 en aanpassingen om de doorstroming op IJburg zelf te verbeteren. „De bereikbaarheid moet geregeld zijn op het moment dat de eerste bewoners er wonen”, aldus de wethouder.