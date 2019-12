Forse toename zonnepanelen in haven Rotterdam

In de regio Rotterdam is het aantal zonnepanelen het afgelopen jaar fors toegenomen. Lagen er in 2018 iets meer dan 100.000 zonnepanelen op daken, dit jaar zijn het er zo’n 144.600, een groei van 43 procent. Vooral in de haven van Rotterdam is het aantal explosief gestegen: met 285 procent naar ruim 28.000 zonnepanelen.

„Rotterdam liep flink achter op andere steden, maar we zijn met een inhaalspurt bezig. Vooral op bedrijfsdaken zijn er veel zonnepanelen bijgekomen”, aldus wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid. „Ons streven is om binnen vijf jaar meer dan een miljoen panelen te hebben.”

Via gunstige financieringsmogelijkheden maakt de gemeente investeringen in panelen op bedrijfs- en industriële daken aantrekkelijk.