Forse strafeisen voor brandstichtingen Almelo

Tegen drie mannen zijn voor de rechtbank in Almelo celstraffen geëist tot zestien jaar voor twee brandstichtingen in Almelo in 2017. De twee bewoonsters van deze huizen konden ternauwernood ontkomen aan de vlammenzee. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de verdachten van poging tot moord en opzettelijke brandstichting met levensgevaar.

Het OM koppelt de aanslagen aan criminele opdrachten waarvoor ze werden betaald. Bij de eerste brandstichting was er waarschijnlijk sprake van een vergissing, denkt de aanklager.

De hoogste strafeis was voor de 24-jarige Maurits R. uit Apeldoorn. Hij was volgens de officier van justitie betrokken bij twee brandstichtingen.

De eerste brandstichting was op 2 juni in een huis in de Bongerd, waar door een ruit brandbare vloeistof naar binnen was gegooid. De Apeldoorner deed dat samen met leeftijdgenoot Thomas M. uit Nunspeet, aldus het OM. Tegen hem is negen jaar cel geëist. Een tweede, soortgelijke brandstichting was op 11 november in de Palestrinastraat. De Apeldoorner stak die volgens het OM aan samen met de 19-jarige Dano van V. uit Heerde. Die hoorde een strafeis van acht jaar.

De Apeldoorner wordt ook in verband gebracht met enkele andere aanslagen in 2017. Deze zaken zijn nog in onderzoek.