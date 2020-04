Forse stijging van watergebruik tijdens coronacrisis

Het drinkwatergebruik is sinds de start van de coronacrisis fors gestegen. In de maand maart zag drinkwaterbedrijf Vitens een toename in het watergebruik van 1 miljard liter, dat is een toename van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste veertien dagen van april werd opnieuw 1 miljard liter meer gebruikt, een stijging van 7 procent vergeleken met vorig jaar.

Afgelopen zaterdag werd er zelfs ruim 20 procent meer drinkwater gebruikt, ongeveer 200 miljoen liter extra dan normaal. „Dat is een piek die Vitens normaal gesproken alleen op warme zomerdagen ziet”, zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf.

De recente stijging van het verbruik heeft volgens Vitens als oorzaak dat mensen door de coronamaatregelen aan huis zijn gebonden en dankzij het mooie weer massaal aan het tuinieren zijn. Uit de cijfers blijkt dat er al volop wordt gesproeid. Vitens ziet al zes jaar op rij het watergebruik toenemen, wat neerkomt op 7,5 procent groei. Deze toename is volgens het bedrijf niet volledig toe te schrijven aan het toenemend aantal inwoners van Nederland.

Vitens roept op tot verantwoord watergebruik, zeker omdat het droge weer aanhoudt. „De grondwaterstanden die op peil waren, worden nu extra belast. Dat houdt in dat er meer water wordt gebruikt dan er op natuurlijke wijze, door bijvoorbeeld regen, terugvloeit in de grondwaterbronnen die Vitens gebruikt voor het maken van drinkwater.” Het bedrijf deelt op via verschillende kanalen tips over watervriendelijk tuinieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton en het aanbrengen van droogtebestendige planten.

Vitens waarschuwt daarnaast alert te zijn op het gevaar van legionella in bedrijfspanden, winkels, clubhuizen en buurtgebouwen die nu al wekenlang niet worden gebruikt. Het advies is om daar wekelijks langs te gaan om de leidingen twee minuten goed door te spoelen, zodat de kans op legionella vermindert.