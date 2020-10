Forse kritiek van D66 en linkse oppositie op klimaatbeleid

Coalitiepartij D66 en de linkse oppositiepartijen GroenLinks en de Socialistische Partij (SP) hebben forse kritiek nu blijkt dat het klimaatbeleid van het kabinet niet leidt tot de vereiste doelstellingen.

Zowel Groen Links als de SP namen het woord vernietigend in de mond. „Vernietigend. Het klimaatbeleid van het kabinet faalt en is onrechtvaardig. Grote vervuilers betalen niet maar worden door kabinet betaald. Pak vervuilers aan, laat niet langer huishoudens en MKB grootste deel van de rekening betalen,” aldus SP-kamerlid Sandra Beckerman

„Deze cijfers zijn vernietigend voor dit ‘groenste kabinet ooit’. Ze neemt de klimaatcrisis niet serieus. Ook hier geldt: luister naar de experts en de wetenschap. We moeten nu extra klimaatmaatregelen nemen om onszelf te beschermen. De komende verkiezingen zijn klimaatverkiezingen. Gooi het systeem om, het is tijd voor radicaal andere keuzes voor het klimaat,” zegt GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver.

Rob Jetten van D66 sprak van slecht nieuws. „De maatregelen van het kabinet leveren nog te weinig op voor het klimaat. Daar moet een schep bovenop.”

Hij vervolgt: „We ontkomen er niet aan dat we ook meer moeten doen en sneller te werk moeten gaan dan nu is gepland. Maar we gaan pas echt grote stappen zetten als het kabinet z’n oor te luister gaat leggen bij de grote meerderheid van de Nederlanders die nu in actie willen komen tegen de klimaatcrisis. Juist in de coronacrisis kunnen we niet verslappen. Juist op dit moment kunnen we onze economie opnieuw inrichten. De klimaatdoelen gaan we samen halen. Geen tijd te verliezen.”