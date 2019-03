Forse giften voor uitvaart slachtoffer aanslag

Met een inzamelingsactie is al ruim 45.000 euro ingezameld voor de 19-jarige vrouw uit Vianen die maandag om het leven kwam door de schietpartij in Utrecht. De actie op twee websites is een initiatief van Martje Beniest, een buurvrouw van de vrouw en haar vader.

Op de sites waar geld wordt ingezameld schrijft Beniest dat haar alleenstaande buurman het niet breed heeft en dat ze door geld in te zamelen wil voorkomen dat hij meer financiële zorgen krijgt door het overlijden van zijn dochter. „Dit geld kan hij gebruiken voor alle rekeningen die op hem afkomen door alles zo mooi en goed mogelijk te regelen omtrent het afscheid van zijn dochter.”