Forse geldboete kledingzaak voor liftongeval met dodelijke afloop

De rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat de exploitant van een modezaak in Geldrop schuldig is aan de dood van een werknemer bij een bedrijfsongeval met een goederenlift. Het bedrijf krijgt daarvoor een geldboete van 100.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen de exploitant van de zaak was 75.000 euro geëist.

De vrouw bediende een goederenlift op de eerste verdieping en hing kleding op in de open lift. Vermoedelijk kwam de kleding vast te zitten toen de lift naar beneden ging en wilde de vrouw dit herstellen. Hierbij is zij met haar hoofd en nek bekneld geraakt tussen de lift en het hek dat voor de liftschacht was aangebracht. Daardoor liep de vrouw ernstig hoofdletsel op waaraan ze is overleden.

Werkgevers moeten zorgen dat werknemers op een veilige werkplek en onder veilige omstandigheden kunnen werken. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf in Geldrop dit nagelaten en is het daarom tekortgeschoten in haar zorgplicht. Zo voldeed de goederenlift niet aan de veiligheidsnormen, kregen medewerkers geen voorlichting over veiligheidsrisico’s en gaf het bedrijf onvoldoende instructies over de lift.