Forse eis voor handel illegaal vuurwerk

Tegen een 69-jarige man uit Beekbergen en een 27-jarige uit Beverwijk is een gevangenisstraf van 27 maanden geëist voor de handel in gevaarlijk en illegaal vuurwerk.

In een loods van de Beekbergenaar in Apeldoorn werden in november 2015 pallets gevonden met 2500 kilo vuurwerk. De man had er geen vergunning voor. Het ging om zwaar knalvuurwerk, lawinepijlen en flowerbeds. Ook werden er duizenden stuks cobra-8 aangetroffen, waarvan de explosieve kracht gelijk is aan die van een granaat. De man uit Beverwijk leverde het vuurwerk aan met zijn vrachtwagen en zou het ook vervoeren naar klanten.

De loods en de vrachtwagen waren niet geschikt voor opslag en vervoer van vuurwerk. Het duo heeft daarom grote risico’s genomen, aldus de officier van justitie, zeker omdat illegaal vuurwerk jaarlijks verantwoordelijk is voor een kwart van de vuurwerkslachtoffers.

De informatie over het illegale spul in de loods kwam naar voren in een andere zaak tegen dezelfde verdachten. Ze stonden in het voorjaar al terecht voor het bezit van 40.000 kilo vuurwerk.

De rechtbank in Amsterdam doet op 27 december uitspraak.