Forse buien zorgen voor wateroverlast

Forse regenbuien hebben dinsdagavond lokaal voor wateroverlast gezorgd. In Goes, Kapelle en Yerseke stonden straten blank, net als in Haarlem en Zandvoort.

Ook in Ede was het raak. Na een wolkbreuk liepen straten onder en moest de brandweer in een huis zelfs een paar kamers leeg pompen. Het KNMI had code geel afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In Zuid-Holland was iets voor 22.00 uur lokaal 42 millimeter gevallen: bijna de helft van wat er normaal in een maand valt.