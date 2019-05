Forse boete voor misleidende zorginstelling

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft Wijkverpleging Nederland B.V. een boete van 150.000 euro wegens misleiding. De zorginstelling bood collectiviteit aan bij zorgverzekeraar ONVZ, terwijl daar geen afspraken tussen de partijen over waren gemaakt. Wijkverpleging B.V. bood ook nog een premiekorting van ruim 53 euro per maand aan, meer dan de 10 procent die is toegestaan.

„Wij vinden het zeer ernstig als mensen hun zorgpolis niet kiezen op basis van de inhoud van de polis en de bijbehorende premie, maar zich laten leiden door misleidende adviezen van een zorginstelling”, aldus de autoriteit. „Mensen die zich laten verleiden door kortingen of cadeaus bij het kiezen van hun polis lopen het risico dat deze polis niet aansluit bij hun zorgbehoefte. Ook kan het zijn dat zij meer betalen dan nodig is.”

De zorginstelling, die op deze wijze poogde haar cliënten aan zich binden, kan tegen de boete in beroep.