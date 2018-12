Fors minder moord en doodslag na piek in 2017

In Nederland zijn het afgelopen jaar voor zover bekend 108 mensen slachtoffer geworden van moord en doodslag. Tot dat aantal komt de website Moordatlas.nl, waarop schrijver Eric Slot al jaren de misdaden met fatale afloop bijhoudt. Het is een scherpe daling ten opzichte van vorig jaar, toen volgens de officiële cijfers van het CBS 158 slachtoffers van moord en doodslag te betreuren waren.

De piek in 2017 was opmerkelijk gezien de dalende trend van de jaren ervoor. Maar met nog slechts enkele dagen van het jaar te gaan ziet het ernaar uit dat het geen echte trendbreuk was: het ‘moordcijfer’ van dit jaar is gelijk aan 2016. En daarmee ook gelijk aan 1973, het jaar waarin voor het eerst meer dan honderd mensen in Nederland om het leven werden gebracht.

Onder de 108 slachtoffers waren 40 vrouwen, aldus de Moordatlas. „Alle vrouwen werden door een bekende vermoord.” Meestal zijn (ex-) partners de daders. In slechts twee zaken is de verdachte een vrouw, alle andere moorden werden door mannen gepleegd.

Van de grote steden worden in Amsterdam nog altijd de meeste mensen vermoord, met 14 slachtoffers in 2018. In Rotterdam werden 12 mensen om het leven gebracht. In Noord-Brabant vielen 17 doden. Volgens Moordatlas werden zeker zestien liquidaties in de onderwereld gepleegd.