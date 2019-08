Fors meer zijinstromers basisonderwijs

Het aantal mensen dat op latere leeftijd voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs kiest, neemt flink toe. Waren er vorig jaar nog zo’n 450 nieuwe zijinstromers, nu zijn het er al 1000.

Dat zegt voorzitter Barbara de Kort van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs na berichtgeving door de NOS.

De zijinstromers zullen het leerkrachtentekort niet oplossen, zegt ze, maar ze is er toch blij mee. Volgens De Kort komt het stijgend aantal belangstellenden deels door de vele berichtgeving over dat tekort. Dat biedt immers alle kans op werk. Maar er zijn volgens haar ook veel mensen die bij nader inzien gewoon een ander beroep willen, dat ze echt mooi en zinvol vinden. Toen er een jaar of acht terug nog genoeg onderwijzenden waren, hebben ze de keuze voor dat vak misschien daarom nog laten varen, vermoedt De Kort.

Er melden zich mensen als zijinstromer aan van circa 30 tot 50 jaar. Ze komen uit verschillende andere vakgebieden.