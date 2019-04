Fors meer klachten herrie Rotterdam Airport

Vorig jaar zijn ruim 34.000 meldingen binnengekomen over geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017, meldt de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

De dienst heeft verschillende verklaringen voor de toename, te beginnen bij een groei van het vliegverkeer, niet alleen van en naar het Rotterdamse vliegveld maar ook overvliegend naar andere bestemmingen. Ook weersomstandigheden speelden een rol: door de langdurige warme zomer stonden veel ramen open waardoor vliegtuiglawaai sterker werd waargenomen. Verder kwamen bij bepaalde windrichtingen meer meldingen binnen, vooral uit Lansingerland en Schiedam. Ten slotte gaf het vliegtuigtype Piaggio P180 meer klachten.

Volgens DCMR zorgden 1500 mensen voor 10.000 meldingen en 35 frequentere melders voor 25.000 meldingen. De meeste klachten kwamen uit Bergschenhoek.