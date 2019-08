Fors meer hulp gevraagd bij stoppen met roken

De vraag naar serieuze hulp bij het stoppen met roken is in zes jaar tijd geëxplodeerd. Twaalf keer zoveel mensen als in 2012 riepen vorig jaar de hulp van hun zorgverzekeraar in om een cursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving.

Dat blijkt uit gegevens van drie grote verzekeraars, meldt het Algemeen Dagblad maandag.

Ook het Trimbos-instituut ziet dat steeds meer rokers een poging doen om van hun verslaving af te komen.

Antirookcursussen en -medicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo’n 40.000 mensen die verzekerd waren bij VGZ, CZ en Menzis maakten daar afgelopen jaar gebruik van. In 2012 waren dit nog geen 3200 rokers. Vermoedelijk ligt het aantal rokers dat vorig jaar serieuze hulp zocht nog veel hoger, aangezien de drie verzekeraars samen 57 procent van de markt in handen hebben en dus geen zicht hebben op alle hulpvragen.

Woordvoerder Marc Willemsen van het Trimbos-instituut denkt dat pas vanaf januari 2020 écht veel verstokte rokers bij de verzekeraar zullen aankloppen voor hulp. Dan betaalt de roker niet langer eigen risico (385 euro) voor een cursus of medicatie, wat de meeste zorgverzekeraars nu nog wel in rekening brengen. „Die paar honderd euro is een drempel om serieuze hulp in te schakelen. Veel mensen kunnen dat niet betalen”, zegt Willemsen in het AD.

„Dat die 385 euro niet zelf meer betaald hoeft te worden, kan net het laatste zetje zijn. Je kunt wel zeggen: dan moeten ze het geld dat ze normaal aan tabak uitgeven maar in hun cursus steken, maar zo werkt dat niet bij een verslaving”, aldus Willemsen.

Nederland telt 3,1 miljoen rokers, waarvan 465.000 zware rokers. De laatste groep rookt meer dan twintig sigaretten per dag. In 2001 waren dat 4,5 miljoen gewone rokers waarvan 1,3 miljoen zware.

Rookvrij

Het Nationaal Preventieakkoord van onder meer het kabinet en vertegenwoordigers uit de maatschappij en de zorgsector is erop gericht het aantal rokers fors verder omlaag te brengen. In 2040 moet er een rookvrije generatie opgroeien. Het kabinet wil al in 2010 het aantal rokende zwangere vrouwen terugdringen: minder dan 5 procent, tegen 9 procent in 2019.

Diverse maatregelen moeten het roken verder ontmoedigen. Zo mogen supermarkten hun rookwaar per 2020 niet langer uitstallen in de winkel en worden sigaretten duurder: 1 euro meer voor een pakje van 20 sigaretten.

Hoe roker uit het straatbeeld verdwijnt