Fors meer duurzamer voedsel verkocht in supers

De verkoop in supermarkten van duurzamer voedsel met een keurmerk is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Nederlanders gaven aan voedingsmiddelen met een duurzaamheidsstempel 2,5 miljard euro uit, een stijging van 28 procent vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Dat blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

Volgens de onderzoekers wordt inmiddels 1 op de 5 euro aan boodschappen in de supermarkt besteed aan voeding met een keurmerk.

Het keurmerk Beter Leven is met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt en groeide met 32 procent. Die groei kwam vooral van eieren, varkensvlees en vleeswaren. De totale omzet in voeding met het Beter Leven-keurmerk is 1,1 miljard euro. Biologische voeding (plus 8 procent) vertoonde in de eerste helft van dit jaar volgens IRI de laagste groei.