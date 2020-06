Fors meer coke onderschept in grote smokkelzaak

In een groot drugsonderzoek hebben de veiligheidsdiensten een veel grotere partij cocaïne in april onderschept dan tot nog toe bekend was. Dat meldt het Openbaar Ministerie dat ook bekendmaakte dat een 43-jarige man uit Woerden woensdag is aangehouden.

In april werd bekend dat de politie in de haven van Rotterdam bijna 1500 kilo cocaïne had onderschept. De drugs zaten verstopt in containers met mangaanerts, afkomstig uit Brazilië. Nu meldt het OM dat in totaal 3200 kilo cocaïne is onderschept. De drugs waren zowel bestemd voor de Nederlandse als Belgische markt.

Naar aanleiding van de drugsvondst werden in april al vier mannen aangehouden in een loods in Best en een vijfde man in Rotterdam. Ze kwamen allemaal uit het buitenland.

Het onderzoek naar de drugshandel is overigens in handen van de Belgische autoriteiten. Op hun verzoek werd woensdag een inval gedaan in een woning in Woerden. De man die daarbij is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne en lidmaatschap van een internationaal vertakt drugsnetwerk.

Ook in België zijn woensdag zes aanhoudingen verricht. Een 77-jarige man uit Knokke-Heist geldt als hoofdverdachte in de smokkelzaak. De man uit Woerden zal naar verwachting binnenkort aan België worden overgeleverd.