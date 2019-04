Fors meer boetes vanwege gevaarlijk gedrag op overwegen

ProRail heeft in 2018 bijna 3000 mensen beboet voor gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. In 2017 bleef de teller op 1100 boetes steken.

Dat maakte ProRail donderdag bekend.

De helft van het aantal boetes werd uitgeschreven op basis van beelden van flitscamera’s, waar ProRail samen met het openbaar ministerie een proef doet bij twee overwegen in Hilversum. Die proef verloopt succesvol. ProRail en het OM willen er een vervolg aan geven en camera’s bij meerdere overwegen te installeren.

„Het hoge aantal boetes toont aan dat er nog te veel weggebruikers zijn die weinig respect tonen voor de rode lichten en bellen”, zei Pier Eringa, directeur van ProRail. „Daar moeten we dus nog steviger op inzetten. Het gaat ons niet om het uitschrijven van boetes, maar het verbeteren van de overwegveiligheid. Het positieve van de proef is dat we zien dat de recidive de afgelopen maanden is gedaald. Helaas is het nog steeds zo dat stuntgedrag niet vanzelf verdwijnt. We moeten de pakkans dus vergroten en willen dit doen door de flitscamera’s op meer plekken te plaatsen.”

Tachtig procent van de boetes wordt uitgeschreven voor het negeren van de rode lichten. Een ander veel voorkomende overtreding is het stilstaan of de overweg oprijden terwijl er een file staat.

Dit leidt tot gevaarlijke situaties en is verboden. De incidentbestrijders van ProRail hebben daar in 2018 ruim 200 boetes voor uit geschreven. Met de nieuwe slimme camera’s is het ook mogelijk afwijkend gedrag, zoals stilstaan op een overweg, te signaleren.

Automobilisten en motorrijders krijgen een boete van 230 euro in de bus. Bromfietsers kunnen rekenen op een boete van 160 euro.

Voetgangers en fietsers kunnen niet via camerabeelden worden beboet. Hiervoor is toezicht ter plaatse nodig. ProRail voert daarom wekelijks handhavingsacties uit bij verschillende overwegen.