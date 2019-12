Fors meer belangstelling voor andere zorgverzekering

Veel meer mensen zijn in deze periode aan het kijken of ze beter een andere zorgverzekering kunnen nemen dan vorig jaar om deze tijd. Dat zegt prijsvergelijker Pricewise. De organisatie ziet zelfs een groei van maar liefst 50 procent in het aantal personen dat aan het vergelijken is. Tot en met vorige week waren 330.000 mensen zich aan het oriënteren.

Het percentage dat uiteindelijk ook echt overstapt, zal naar schatting van Pricewise 10 tot 15 procent groter zijn dan de vorige keer dat dat kon. Het percentage Nederlanders dat een andere verzekering neemt lag afgelopen jaren gemiddeld rond de 6 procent. Als de nu geconstateerde stijging doorzet, komt het aantal overstappers dit jaar zeer waarschijnlijk ruim boven de 7 procent uit.