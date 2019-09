Fors lagere straffen fatale ontvoering

De rechtbank in Alkmaar heeft in de zaak rond de vrijheidsbeneming en fatale ontvoering van Jdesse Boerenveen in december 2016 fors lager gestraft dan vorige maand door het OM was geëist.

Twee van de drie hoofdverdachten in de zaak kregen donderdag elf en negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tegen hen waren straffen van 7,5 en zes jaar geëist. De derde hoofdverdachte werd na een eis van 7,5 jaar cel volledig vrijgesproken.

Anders dan het OM oordeelde de rechtbank dat de verdachten Boerenveen weliswaar van zijn vrijheid hebben beroofd, maar dat van gijzeling geen sprake is geweest. Ook kan de verdachten diens dood niet worden aangerekend.

Het levenloze lichaam van de 40-jarige Boerenveen werd op 22 december 2016 in het Gooimeer bij Almere uit het water gehaald. Onderzoek wees uit dat hij enkele weken daarvoor eerst was vastgehouden in Wormerveer en daarna in een auto was meegenomen naar Almere.