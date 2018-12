Fors lagere straffen btw-fraude woonwagenkamp

Vijf mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van maximaal zestien maanden voor het plegen van btw-fraude in het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Het gerechtshof in Den Bosch sprak vier mannen vrij.

Het hof heeft één man een celstraf opgelegd van zestien maanden. De vier anderen kregen een voorwaardelijke straf en een taakstraf. De mannen waren in 2012 door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar. Mede omdat de zaak zo lang heeft geduurd, legde het hof lagere straffen op.

De mannen, allemaal afkomstig uit Zuid-Limburg, waren betrokken bij de autohandel die plaatsvond op Vinkenslag. Ze kochten op grote schaal dure auto’s in Duitsland om ze vervolgens door te verkopen, voornamelijk aan kopers uit België en Italië. Door met de facturen te sjoemelen, betaalden ze niet de volledige btw over de verkoopprijs maar alleen over het verschil tussen de aankoop en verkoopprijs. Tussen 2002 en 2007 zijn op deze frauduleuze wijze honderden auto’s verkocht.

Bij de mannen die zijn vrijgesproken is volgens het hof niet bewezen dat zij van de fraude wisten en erbij betrokken waren. De rechtbank had ze eerder wel veroordeeld.