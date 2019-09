Fors lagere straf voor doodsteken dorpsgenoot

Een 31-jarige man uit Cuijk, die in oktober 2016 een dorpsgenoot doodstak in diens woning, heeft in hoger beroep een veel lagere straf gekregen. Het gerechtshof in Den Bosch kwam tot zes jaar en negen maanden celstraf, terwijl de rechtbank de man eerder nog had veroordeeld tot elf jaar.

De twee mannen hadden tijdens het fatale bezoek veel alcohol gedronken toen ze ruzie kregen. Het latere slachtoffer zou als eerste een mes hebben gepakt en de verdachte geraakt hebben in zijn elleboog. In een worsteling die ontstond, draaide de verdachte het mes om en stak het slachtoffer in zijn buik. Toen het slachtoffer op de grond lag, heeft de verdachte nog een aantal keer op hem ingestoken. De verdachte had dit een dag na de vechtpartij opgebiecht aan een vriend.

Mede op basis van die verklaring vond het hof niet dat er sprake was van zelfverdediging. Wel meende het hof dat de verdachte niet in deze situatie terecht was gekomen als het slachtoffer hem niet als eerste had aangevallen. Ook is er geen stoornis of een gewelddadig karakter vastgesteld bij de verdachte, waardoor de kans op herhaling volgens het hof klein is en een kortere straf kan worden opgelegd.