Fors hogere straf voor liquidatie Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 26-jarige Jason L. in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn rol bij de liquidatie van de 29-jarige Abderrahim ‘Appie’ Belhadj. Hij werd doodgeschoten in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost in de nacht van 8 op 9 mei 2016. De rechtbank legde eerder veertien jaar op. De schutter is onbekend gebleven, L. heeft het slachtoffer naar de plek des onheils gelokt.

Het hof zag onder meer in het criminele verleden van L. aanleiding de straf met vier jaar te verhogen. Op het strafblad van de man staan veroordelingen voor onder meer poging tot moord en diefstal met geweld.

L. en Belhadj waren elkaar in de bewuste nacht tegengekomen in Club Air in Amsterdam. Nadat Belhadj de club had verlaten, lokte L. hem met appjes naar Kikkenstein met de belofte dat er ‘gefeest’ zou worden met vrouwen. L. zelf was toen allang op weg naar Rotterdam. Toen Belhadj zich bij het afgesproken portiek van de flat meldde, werd hij direct onder vuur genomen.

L. heeft dan niet zelf de trekker overgehaald, hij heeft volgens het hof wel „een cruciale en coördinerende rol gespeeld bij de koelbloedige liquidatie.”