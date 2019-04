Formateur praat met 4 partijen Noord-Holland

In Noord-Holland gaat Laura Bromet als formateur onderzoeken of GroenLinks, VVD, PvdA en D66 een provinciebestuur kunnen vormen. Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) was eerder samen met VVD’er Cornelis Mooij informateur. Donderdagavond werd ze benoemd tijdens een ingelaste Statenvergadering in provinciehoofdstad Haarlem. Een coalitie van deze vier partijen zou kunnen rekenen op genoeg draagvlak.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland waren VVD en GroenLinks allebei goed voor negen zetels. Ook Forum voor Democratie (FvD) behaalde er negen, maar uit een eerdere verkenning bleek al snel dat de kans op vorming van een provinciebestuur met FvD heel klein zou zijn.