Foodwatch: 90 procent kindertoetjes niet gezond

Van de voor kinderen bestemde zuiveltoetjes is 90 procent niet gezond. Veel toetjes zijn te vet of bevatten te veel suiker. Dat concludeert voedselwaakhond foodwatch na onderzoek onder 51 zuiveltoetjes voor kinderen in de vijf grootste supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. Slechts vijf voldeden er aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Van die 51 bevatten er 46 meer suiker dan de 10 procent die de WHO nog als gezond beschouwt. Dat is 2,5 suikerklontje per 100 gram. Eén portie van het zoetste toetje bevat zeven suikerklontjes.

In 39 toetjes zit meer dan de maximaal nog gezond geachte 2,5 gram vet per 100 gram. En zestien desserts bevatten te veel verzadigd vet.

Foodwatch wil dat de voedingsindustrie beter haar best doet om gezonde producten te leveren.