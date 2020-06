Folder wekt te hoge verwachtingen over welzijn Ierse runderen

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op verschillende punten gelijk gegeven in een klacht tegen Bord Bia, een Ierse organisatie die onder meer de export van Iers rundvlees stimuleert.

In een Allerhande, het blad van Albert Heijn, zat vorig jaar een folder van Bord Bia, waarin onder meer wordt gesuggereerd dat Ierse runderen ’s winters genoeg ruimte en stro in de stal hebben.

Maar de verwachtingen die worden gewekt, sporen niet met de Nederlandse maatstaven, die strenger zijn. De folder is gericht op de Nederlandse consument en die zal verwachtingen hebben die aansluiten bij de normen in eigen land, aldus de RCC.

In de praktijk geldt voor Ierse runderen slechts een advies voor 2,5 vierkante meter ruimte, voerde Wakker Dier aan. Volgens de commissie is dat inderdaad „beduidend minder dan in Nederland gewoonlijk als genoeg wordt beschouwd”, namelijk 4 vierkante meter op zijn minst. Ook heeft maar een derde van de Ierse stallen stro, terwijl consumenten in Nederland overal stro zouden verwachten.