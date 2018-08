Fokker verwaarloost 56 honden in smerig hok

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft deze week in de regio IJsselland 56 verwaarloosde fokhonden aangetroffen die veelal in hun eigen vuil lagen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. Bovendien kreeg hij de opdracht om de hokken deze week grondig schoon te maken. Een woordvoerder van de LID zei zaterdag dat dit is inmiddels gebeurd en dat de dieren er nog zitten.

Tijdens een onderzoek vonden inspecteurs in samenwerking met de dierenpolitie onder meer Zwitserse herders en labradors in „erbarmelijke omstandigheden”.

De verdachte heeft jarenlang met anderen legaal als hondenfokker gewerkt, maar opereert nu in zijn eentje. Volgens een woordvoerder kon hij het werk in zijn eentje duidelijk niet aan. Bovendien bleek hij niet over de benodigde papieren te beschikken.