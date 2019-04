Fokker (23) ringt en telt vogels in de duinen

De voorjaarsvogeltrek is eind april zijn hoogtepunt genaderd. Fanatieke vogelaars bemensen telposten door het hele land. Op een vogelringstation in Meijendel, een duingebied nabij Wassenaar (ZH), vangt en ringt Cornelis Fokker vogels.

Fokker (23) is student bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit en gecertificeerd vogelringer. De jonge vogelaar legt uit wat hij daarbij zoal doet.

Wat is een vogelringstation?

„Bij een vogelringstation vangen en ringen we vogels voor onderzoek. Vogels krijgen een ring om een van hun poten, waarmee ze individueel herkenbaar zijn. Als we ze later weer vangen of dood aantreffen, leren we meer over de verplaatsing en overleving van de vogels. In Meijendel ringen we vogels vooral in het najaar. In het voorjaar en in de zomer richten we ons meer op broedvogelonderzoek. We bekijken daarbij welke vogels nestelen, maar ook of ze succesvol jongen voortbrengen. Dit broedsucces varieert per soort per jaar.”

Wat zijn ideale weersomstandigheden voor het vangen en tellen van vogels?

„Momenteel is het mooi zonnig; daar houden vogels van. Nadeel is wel dat vogels vaak hoog in de lucht vliegen, waardoor je ze minder goed kunt zien. Dat er nu een oostenwind staat, is ook gunstig. De meeste vogels, behalve zeevogels, willen niet boven water vliegen. Omdat Nederland tegen de Noordzee aan ligt, worden vogels als het ware tegen de kust gedrukt. Daardoor vliegen vogels in dichte concentraties langs de kust.”

Welke trends neemt u waar onder vogelaars in Nederland?

„Steeds meer mensen kijken naar vogels. Vooral jonge mensen, lijkt het wel. Die zijn vaak fanatiek en hebben er de tijd voor. Al varieert de gemiddelde leeftijd sterk tussen verschillende vogelwerkgroepen. In de vogelwerkgroep van Rotterdam hebben we veel jonge leden. Daarentegen vormen vogelaars in andere regio’s een grijze groep.”

Hoe verklaart u de toenemende belangstelling voor vogels?

„Mogelijk komt dat voor een deel door internet. Je kunt makkelijk te weten komen waar welke bijzondere vogel op een bepaald moment zit. Ook komen vogels tegenwoordig meer in het nieuws. Kranten melden het als er in het land een zeldzame vogel is waargenomen. Dat brengt de vogelhobby meer onder de aandacht.

Daarnaast hebben veel mensen de behoefte om in de natuur tot rust te komen. En juist doordat de natuur in Nederland achteruitgaat, willen mensen genieten van het weinige dat er nog is.”

Wat doet u verder aan vogelactiviteiten?

„Ik doe onderzoek naar geringde vogels en schrijf ik er artikelen over. Verder tel ik vogels en lees ik ringen af. Straks ga ik kievitskuikens ringen.”

