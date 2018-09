Fokke & Sukke al 25 jaar samen

De makers van Fokke & Sukke staat een flinke klus te wachten. Ter ere van het 25-jarig bestaan van de cartoon vervangt NRC Handelsblad dinsdag alle foto’s, advertenties en graphics door een tekening van de beroemde eend (Fokke) en kanarie (Sukke). John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol moeten flink aanpoten om in een dag zo’n zestig cartoons te maken. „Alles moet last-minute. Normaal hebben we zeker een uur nodig per cartoon, maar dat kan nu natuurlijk niet”, vertelt Van Tol, de tekenaar van het stel vrienden.

De drie verzonnen Fokke & Sukke tijdens hun studententijd in 1993. De eerste tekening maakten ze voor studentenblad Propria Cures. Dat 25 jaar later nog steeds zes dagen per week een Fokke & Sukke in NRC verschijnt, hadden de mannen nooit kunnen bedenken. „We dachten toen: we maken er nog één of twee extra”, zegt Van Tol. Hij schat in dat hij er inmiddels al zo’n 24.000 heeft getekend. „Het was nooit de bedoeling om cartoonist te worden.”

Dat ze het zo lang met elkaar volhouden, heeft volgens Van Tol alles te maken met vriendschap. „Het feit dat je elkaar elke keer weer kunt verrassen met humor maakt dat je niet op elkaar uitgekeken raakt. Maar ook omdat we elkaar onze eigen dingen gunnen. Dan krijg je niet dat wat je soms ziet bij bands die jarenlang met elkaar toeren en elkaar in de kleedkamer vanuit een hoekje alleen nog maar een beetje aanloeren.”

De makers bellen elkaar zes dagen per week, elke ochtend om half negen. Ze hebben drie kwartier de tijd en dat leidt altijd tot iets, zegt Van Tol. „Het is natuurlijk niet altijd even goed, maar we doen alleen grappen waar we alle drie om moeten lachen.”

Onderwerpen die mensen persoonlijk kwetsen komen er niet door bij de cartoonisten. „We doen bijvoorbeeld niets met specifieke gevallen van kindermisbruik of dingen waarvan je weet dat je iemand er pijn mee doet. Humor is om te lachen”, aldus de tekenaar. Ook aan cartoons over de profeet Mohammed waagt het drietal zich niet. „Vroeger hebben we daar wel eens wat mee gedaan, maar sinds cartoonisten erom worden vermoord doen we dat niet meer. Wij maken ook vooral grappen over Nederland. Het gaat echt wel eens over moslims, maar dan bijvoorbeeld over DENK.”

Het einde van Fokke & Sukke is als het aan de makers ligt voorlopig nog niet in zicht. „We gaan door zolang we het leuk vinden”, zegt Van Tol. „Ik kan me zelfs voorstellen dat als NRC ermee stopt, we nog wel even doorgaan. Alleen al vanwege het dagelijkse belmomentje. Daar zouden we echt van moeten afkicken.”