Fokke en Sukke nemen één dag NRC over

NRC wordt op dinsdag 25 september overgenomen door Fokke en Sukke. Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de beroemde eend en kanarie staan er die dag in de krant helemaal geen foto’s, maar alleen tekeningen van de ‘huisdieren’. Dat meldt hoofdredacteur Peter Vandemeersch woensdag op Twitter.

De cartoonreeks van John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol verscheen voor het eerst in 1994 in het studentenblad Propria Cures. Vanaf 1999 verschenen de strips zes dagen per week in NRC.

Fokke & Sukke wonnen diverse onderscheidingen, waaronder de prestigieuze Stripschapprijs en vorige jaar de Inktspotprijs voor de beste actuele cartoon van het jaar.