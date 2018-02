Focus proces richting zussen Holleeder

Het proces tegen Willem Holleeder concentreert zich de komende tijd voor een belangrijk deel op de zussen van de verdachte. Niet alleen heeft de rechtbank volgende week drie dagdelen uitgetrokken voor het getuigenverhoor van oudste zus Sonja, Holleeder zal ook worden ondervraagd over de geheime opnames die zus Astrid heeft gemaakt.

De rechtbank wil een deel van die opnames ter zitting ten gehore brengen. Het Openbaar Ministerie wil dat ook, om Holleeder erover aan de tand te kunnen voelen. Dit zal op 22 februari gebeuren.

De beide zussen en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog zijn belangrijke getuigen in het proces. Sonja was de vrouw van Cor van Hout, die in 2003 werd geliquideerd. Volgens de zussen zit Holleeder achter de liquidatie van zijn voormalige ‘bloedgabber’.

De drie vrouwen besloten enkele jaren geleden tegen Holleeder te getuigen. Een deel van de geheime opnames is via de media bekend geworden. Zo is te horen hoe Holleeder zijn zus Sonja op zeer agressieve toon uitscheldt.

Dinsdag zet de rechtbank het proces voort met onder meer de bespreking van wat de drie vrouwen tot dusver als getuige hebben verklaard.