Focus op Drentse periode Vincent van Gogh

Onderzoekers hebben zich gestort op de maanden die Vincent van Gogh in 1883 verbleef in Drenthe, een nog niet zo belichte periode van de kunstenaar. De plekken waar hij was en die hem geïnspireerd hebben, hebben de onderzoekers nu geboekstaafd in de publicatie Van Gogh Erfgoedlocaties. In 2023 organiseert het Drents Museum ook een tentoonstelling over de Drentse periode van Van Gogh.

„Met het zichtbaar maken van de vijftien locaties - gebouwen, gebieden en landschappen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Drentse periode van de kunstenaar - kan nu een completer verhaal van Vincent van Gogh verteld worden”, denken het museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap die samenwerkten in het project.

De lijst met locaties en hun beschrijvingen omvat onder meer enkele logementen, een kerk, een kerkhof, een vaarroute en een boomgaard. Van Gogh tekende daar een lindeboom. Het Drentse oeuvre is maar klein: vijf schilderijen en circa vijftien tekeningen. Ook zijn er brieven bewaard die Van Gogh toen schreef.

Speciale aandacht hadden de onderzoekers voor een kerkhof in de omgeving van Hoogeveen waarover Van Gogh schreef. Het onderzoeksteam heeft nu op basis van veld- en bronnenonderzoek vastgesteld dat hij de begraafplaats in Pesse bedoelde.