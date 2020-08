FNV woedend op kabinet om afwijzen hogere lonen zorgsector

Vakbond FNV is woedend omdat het kabinet heeft aangegeven dat er geen structurele verbetering van de salarissen in de zorgsector komt. Volgens de regering is hier geen financiële ruimte meer voor, nu de economie gaat krimpen en de werkloosheid oploopt.

„Een gotspe om juist corona aan te voeren in dit verband. Er worden miljarden uitgetrokken om sectoren en banen overeind te houden, maar de sector die zich maandenlang uit de naad heeft gewerkt, moet nu de rekening gaan betalen? Dacht het niet. De zorg is niet het sluitstuk van de begroting”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter bij FNV.

Het kabinet schrijft dat een loonsverhoging niet nodig is, omdat de salarissen recent al verhoogd zijn. „Dat is een wel heel bijzondere manier van het weergeven van de werkelijkheid. De salarisverhoging geldt alleen voor de 200.000 werknemers in gewone ziekenhuizen. Er werken 1,2 miljoen mensen in de sector, ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld”, aldus Jong.

Volgens haar voelen mensen in de zorg zich ondergewaardeerd. Ze willen structureel meer loon. „Het gesol met mensen in de zorg moet afgelopen zijn. De samenleving vraagt enorm veel van ze, ze hebben recht op meer loon.”