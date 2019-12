FNV wil uitstel sluiting jeugdzorginstelling

Ruim 200 kwetsbare kinderen dreigen nergens terecht te kunnen als de Hoenderloo Groep, een instelling voor open en gesloten jeugdzorg, zijn deuren sluit. FNV Zorg en Welzijn heeft bestuursvoorzitter Karel Verweij van de overkoepelende organisatie Pluryn gevraagd om de sluiting uit te stellen.

Pluryn maakte begin deze maand bekend dat de sluiting „onvermijdelijk” is vanwege een tekort van 4 miljoen euro op de begroting, achterblijvende kwaliteit van zorg op de locaties en een nieuwe werkwijze, waarbinnen Hoenderloo en Deelen niet passen. Volgens FNV zijn veel medewerkers niet overtuigd van de noodzaak om nu te moeten sluiten. „Er is vooralsnog onvoldoende openheid van het bestuur over de financiële resultaten van de Hoenderloo Groep en Pluryn en van de inspecties van de overheid”, aldus de zorgbond.

Bij de instelling verblijven op dit moment ruim 200 jongeren, van wie een deel zeer complexe problematiek heeft of door de rechter in een instelling is geplaatst. Volgens de organisatie wordt de komende maanden met elke jongere en diens familie individueel naar een andere opvangplek gezocht. Voor sommige jongeren is passende opvang thuis mogelijk.