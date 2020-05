FNV waarschuwt ook voor coronaproblemen in de pluimveesector

De problemen in de vleesverwerkende industrie, waar meerdere slachthuizen met corona-uitbraken te maken hebben, staan niet op zichzelf. Volgens vakbond FNV spelen soortgelijke problemen ook in de pluimveesector.

FNV-bestuurder Karel de Buijzer denkt dat personeel van pluimveebedrijven, veelal uitzendkrachten die met busjes tegelijk naar het werk worden gebracht, allemaal getest zouden moeten worden. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de situatie in de pluimvee-industrie anders is dan bij de vleesverwerkers.

Collega-bestuurder John Klijn van FNV pleitte tegenover de NOS voor het testen van alle medewerkers in de vleesindustrie. Dit naar aanleiding van de virusuitbraak bij een slachthuis in Helmond en eerdere uitbraken. Volgens De Buijzer zouden ook alle medewerkers in de pluimveesector moeten worden getest.

Een FNV-peiling onder personeel van pluimveebedrijven wijst uit dat met name in slachterijen werknemers te dicht op elkaar werken. Afstand houden is nagenoeg onmogelijk. „Dan moet je dus iets anders doen om je werknemers te beschermen. Maar ook schotten of schermen worden in veel bedrijven niet aangebracht, zegt meer dan 50 procent van de ondervraagden”, aldus De Buijzer.

Volgens de bestuurders is het wachten op een corona-uitbraak als er niet snel wordt ingegrepen. FNV heeft al brieven gestuurd naar werkgevers om ze op hun gedrag aan te spreken. „Ook de Inspectie SZW moet nu echt zijn werk gaan doen. De woonsituatie en het vervoer van uitzendkrachten moet echt anders.”