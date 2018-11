FNV voert actie na mislukken pensioenoverleg

Vakbond FNV gaat actievoeren om zijn eisen op pensioengebied kracht bij te zetten. Voorzitter Han Busker zei zaterdag in Utrecht dat een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel op dit moment niet haalbaar is. „De kloof is veel te groot op dit moment”, zei hij.

FNV is eventueel wel bereid om in te gaan op een uitnodiging van het kabinet om weer te komen onderhandelen. Na jarenlang onderhandelen mislukte het pensioenoverleg afgelopen dinsdag. De bond houdt vast aan zijn eisen, zoals bevriezing van de AOW-leeftijd. „Onze agenda is helder. Die leggen wij weer op tafel als het kabinet ons weer zal uitnodigen.”

Op 13 december gaan de Nederlandse Politiebond (NPB) en FNV Havens zoals al eerder aangekondigd samen actievoeren op de Maasvlakte in Rotterdam. Havenarbeiders leggen 66 minuten het werk neer. Politiemensen in uniform steunen de actie.

FNV voert de acties op richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Begin maart is een grootschalige actie gepland samen met andere bonden in Den Haag. Tot die tijd houden de verschillende sectoren allerlei acties. Bestuurders van bus, tram, metro en de trein gaan toeteren. Vrachtwagenchauffeurs sluiten zich bij hen aan. Data zijn nog niet bekend.

„Wij gaan vechten voor structurele oplossingen en niet voor incidentele zoals het kabinet voorstelt”, herhaalde de FNV-voorzitter. „Wij gaan net zolang door totdat er een fatsoenlijke regeling op tafel ligt.” Op de bijeenkomst in Utrecht waren zaterdag ruim duizend leden van de FNV aanwezig.