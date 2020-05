FNV vindt afschaffing ontslagboete niet uit te leggen

Vakbond FNV vindt het niet uit te leggen dat de ontslagboete uit de NOW-regeling is geschrapt. De bond noemt die stap van het kabinet ondoordacht en contraproductief.

Bondsvoorzitter Han Busker wijst erop dat het nu eenvoudiger wordt om mensen te ontslaan. „Dat is juist niet wat er nu in Nederland moet gebeuren. Het kabinet gaf aan de diepe zakken te willen gebruiken om mensen aan het werk te houden en het is heel slecht om daar nu al van af te wijken.”

Busker zegt vertrouwen te hebben dat de Tweede Kamer het afschaffen van de boete tegenhoudt.