FNV: veel zorgmedewerkers moeten nog steeds onbeschermd werken

Veel zorgmedewerkers moeten nog altijd werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers, veiligheidsbrillen en schorten. Vakbond FNV Zorg & Welzijn constateert uit een eigen peiling onder 1357 zorgmedewerkers dat het gebrek aan beschermingsmiddelen het grootst is in verpleeghuizen en in de thuiszorg, waar 60 procent bescherming zegt te missen.

In ziekenhuizen moet volgens de bond een op de drie werknemers zonder beschermingsmiddelen werken, in de kraamzorg een op de zes. „Werknemers in de thuis- en kraamzorg geven aan dat zij vaak pas mondkapjes krijgen van hun werkgever wanneer er verdenking van corona is bij de cliënt waar ze aan huis komen en dus niet wanneer de werknemer erom vraagt”, aldus de bond.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV noemt het „ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert”. Ze roept minister Martin van Rijn (Medische Zorg) op in een duidelijke richtlijn vast te leggen dat iedere zorgmedewerker recht heeft op beschermingsmiddelen, zonder voorwaarden. Jong gaat daar dinsdag met de minister over in gesprek.

FNV Zorg & Welzijn citeert een medewerker van een ziekenhuis die hartecho’s maakt en dat zonder mondkapje en andere voorzorgsmaatregelen moet doen. „Het gezicht van de patiënt is 50 centimeter van mijn gezicht af en ik moet ze in mijn gezicht laten blazen. Ik ben ondertussen al vaak in mijn gezicht gehoest. De triage vooraf is niet waterdicht”, zegt de medewerker.

De vakbond pleit verder voor een bonus voor medewerkers in de zorg. En hun loon moet er de komende jaren op vooruitgaan wat FNV betreft. De financiële problemen waar veel zorginstellingen door de coronacrisis in zijn terechtgekomen, mogen niet ten koste gaan van het salaris van de medewerkers, vindt de bond.