FNV: vastlopen formatiegesprekken vervelend

Vakbond FNV vindt het vervelend dat de formatiegesprekken zijn vastgelopen en dat Nederland nu nog langer zonder nieuwe regering zit. Dat liet FNV weten in een reactie.

Er zijn volgens de bond namelijk veel belangrijke onderwerpen die besproken moeten worden. Daarbij spreekt FNV van „de verslaving aan flexcontracten van werkgevers, het sociaal minimum dat zo laag is in Nederland dat er veel te veel kinderen opgroeien in armoede en grote bedrijven die belasting ontwijken via buitenlandse routes”. FNV wil dat hier zo snel mogelijk iets aan gebeurt.

Overigens vindt de bond het wel goed dat het demissionaire kabinet op sommige onderwerpen niet stilzit en dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maatregelen neemt om flexwerken duurder te maken, zodat werkgevers eerder vaste contracten zullen aanbieden. FNV juicht dat toe.