FNV uit overleg cao ambulancepersoneel

Opnieuw is een kink in de kabel gekomen bij het cao-overleg voor ambulancepersoneel. Vakbond FNV en de werkgevers, verenigd in Ambulancezorg Nederland, zitten niet meer bij elkaar om de tafel. Beide partijen geven elkaar de schuld daarvan.

FNV stelt dat de werkgevers alleen willen praten over de cao voor volgend jaar, terwijl de bond het ook over de cao van het lopende jaar wil hebben. De bond voelt zich daardoor „onaangename verrast” en gaat woensdag met kaderleden overleggen hoe het nu verder moet. Ambulancezorg Nederland zegt zich juist af te vragen „of FNV wel goed afspraken wil maken voor de medewerkers in de ambulancesector”. Het gaat om 5900 mensen.

Ambulancepersoneel voert al langer actie voor meer loon en minder werkdruk. De afgelopen weken waren FNV en Ambulancezorg Nederland weer met elkaar in gesprek, nadat FNV hardere acties had aangekondigd.

De werkgevers zeggen wel verder te praten met vakbond CNV.